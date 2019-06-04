شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة ونائبه لرجال الأمن والقطاعات الحكومية: شكراً لكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، شكرهما للجهات المشاركة في موسم رمضان للعام الحالي 1440هـ نظير جهودها في إنجاح خطة رمضان.

وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان، الجهات المشاركة في أعمال شهر رمضان، بحلول عيد الفطر المبارك، مثمنين الجهود المبذولة لكافة القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن (مصلين ومعتمرين) خلال الشهر الكريم، ما كان له الأثر الأكبر بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من إمكانات ومشاريع وخدمات أسهمت في تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة واطمئنان، مشيدين في ذات الوقت بجهود الجهات التي شاركت في إعداد وتنظيم القمم الثلاث (الخليجية، العربية، الإسلامية) المنعقدة بمكة المكرمة ليلتي 26 ، 27 من رمضان لهذا العام.

Advertisements

وخصّ أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، رجال الأمن بالشكر والتقدير، مشيدين بجهود كافة القطاعات الأمنية التي شاركت في أعمال شهر رمضان لهذا العام، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن واطمئنان، والوصول إلى المسجد الحرام بكل انسيابية من المداخل الرئيسية للعاصمة المقدسة، وضبط الحركة المرورية والنواحي الأمنية ومتابعة حركة الحشود.

ونوه أمير مكة ونائبه بالتميّز الذي اتسم به أداء الجهات المشاركة والتفاعل والتكامل مع الإمارة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشارا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتكامل والرفع بالملاحظات والمقترحات، وصولا لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها ورفع مستوى الأداء في المواسم القادمة.