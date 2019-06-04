شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شركة «مساهمة مغلقة» لرفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة)

وافق مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على التوجه الإستراتيجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجّه خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الأمير محمد بن سلمان ، بقصر الصفا أمس (الإثنين)، بالبدء في إعداد تفاصيل الخطة الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة ومكوناتها من البرامج والمبادرات وخطط العمل والشراكات لتنفيذها.

واعتمد المجلس إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، وستقوم الشركة بدور المطور الرئيسي والمشغل المعني بتهيئة ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة للاستخدام على مدار العام لخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن.

كما اعتمد المجلس أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة، وذلك بناء على صلاحيات الهيئة الملكية في الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، والواردة في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم أ /‏124 بتاريخ 11/‏4/‏1440.

Advertisements

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الملكية مقترح حوكمة إدارة المشاريع وأعمال التشغيل في المسجد الحرام، ومقترح حوكمة منظومة قطاع النقل والطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة لمقترح إنشاء صناديق وقفية خاصة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس أن القرارات والتوجيهات التي تم اعتمادها وإصدارها أمس تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة ولي العهد والرامية إلى تأسيس مستقبل مستدام لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حلقة متجددة ابتداء من المحافظة على روحانية المكان، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإثراء جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن هذه القرارات والتوجيهات تأتي تزامناً مع تدشين خادم الحرمين الشريفين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.