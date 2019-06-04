شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق العمرو: لا حوادث مؤثرة.. نجحت خطة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني نجاحها في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ لشهر رمضان بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ونجاح خطتها التفصيلية التي أعدتها لدرء حالات الخطر ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام، وذلك وفق ما هو معد لها مسبقاً.

صرح بذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، الذي أشاد بنجاح تنفيذ الخطة التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والإسهام في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة في هذه الليلة المباركة وتأمين مراحل الذروة وفق ما كان محدداً لسيره.

وأكد الفريق العمرو، أن الإمكانات الضخمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لرعاية المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف كان لها أطيب الأثر فيما تحقق من نجاح في تنفيذ خطة أعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث مؤثرة قد تعكر صفو الشهر الكريم أو تمثل خطراً على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار.

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وثمن الفريق العمرو للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العمل بروح الفريق الواحد مما أسهم في تحقيق هذا النجاح.

وأشاد الفريق العمرو بدور وسائل الإعلام في دعم جهود الدفاع المدني في إيصال رسائل التوعية والتثقيف الوقائي للمعتمرين والزوار .

ووجه الفريق العمرو التحية لكل رجال الدفاع المدني المشاركين في تنفيذ الخطة على ما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم الجليلة في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة استمرار هذه الجهود حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر وعودة المعتمرين والزوار سالمين إلى بلدانهم وأوطانهم.