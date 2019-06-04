شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الجوف» تكثف الرقابة على الأسواق والصوالين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

نفذت أمانة منطقة الجوف ضمن حملة الرقابة البلدية ولقرب حلول عيد الفطر جولات رقابية على كافة محلات الحلويات للتأكد من سلامتها، كما واصلت الأمانة جولاتها الرقابية على مستودعات الأغذية والمحلات الكبيرة ونفذت حملة مكثفة على كافة صوالين الحلاقة تم خلالها مصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وتم تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ودعا أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الطوارئ (٩٤٠) على مدار ٢٤ ساعة.