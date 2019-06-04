شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تلزم المطاعم والمقاهي والمخابز بـ«البطاقة الغذائية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام) ألزمت بلدية القطيف والبلديات التابعة لها المطاعم والكفتيريات والمقاهي ومحلات الآيسكريم والمخابز والحلويات ومحلات العصائر بوضع ملصقات محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل وخارج المنشأة. ألزمت بلدية القطيف والبلديات التابعة لها المطاعم والكفتيريات والمقاهي ومحلات الآيسكريم والمخابز والحلويات ومحلات العصائر بوضع ملصقات محتوى الوجبات من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية على قائمة الوجبات داخل وخارج المنشأة. وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بجولات ميدانية على المحلات للتأكد من التزامها بـ«البطاقة الغذائية»، مضيفا أن البلدية عازمة على تطبيق إلزامية «البطاقة الغذائية» على جميع المنشآت التي تقدم المواد الغذائية، داعيا المحلات للالتزام بالقرار تفاديا لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بالحد الأقصى عليها، مبينا أن «البطاقة الغذائية» تنص على ضرورة قراءة معلومات الحساسية للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بعض مكونات المواد الغذائية وهي: الأسماك ومنتجاتها والبيض ومنتجاته والفول السوداني وفول الصويا ومنتجاتهما والكرفس ومنتجاته والخردل ومنتجاته وبذور السمسم ومنتجاتها والحليب ومنتجاته المشتملة على اللاكتوز والمكسرات ومنتجاتها والحبوب التي تحتوي على جلوتين ومنتجاتها والقطريات ومنتجاتها والترمس ومنتجاته.



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