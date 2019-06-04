شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكلور الشعبي في أعياد البكيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (البكيرية) أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات الأهالي بعيد الفطر في محافظة البكيرية كافة الاستعدادات لانطلاقة احتفالات العيد لهذا لعام 1440، والذي سيكون بإشراف محافظة البكيرية ولجنة التنمية السياحية وبرعاية وتنظيم بلدية البكيرية في مركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات. وأوضح رئيس بلدية البكيرية رئيس لجنة المهرجانات والمشرف العام على الاحتفال يوسف الخليفة أن الاحتفال الرسمي للأهالي سيكون بمركز الملك عبدالله الحضاري رابع أيام العيد، بحضور محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة والمسؤولين والأهالي، وسيشتمل الحفل على فعاليات متنوعة تشمل الحفل الرسمي، بالإضافة لعروض للأطفال، وكذلك ألواناً شعبية وفلكلورية ومسابقات، بالإضافة للقصائد الشعرية وجوائز قيّمة للحضور.

أنهت اللجنة المنظمة لاحتفالات الأهالي بعيد الفطر في محافظة البكيرية كافة الاستعدادات لانطلاقة احتفالات العيد لهذا لعام 1440، والذي سيكون بإشراف محافظة البكيرية ولجنة التنمية السياحية وبرعاية وتنظيم بلدية البكيرية في مركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات. وأوضح رئيس بلدية البكيرية رئيس لجنة المهرجانات والمشرف العام على الاحتفال يوسف الخليفة أن الاحتفال الرسمي للأهالي سيكون بمركز الملك عبدالله الحضاري رابع أيام العيد، بحضور محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة والمسؤولين والأهالي، وسيشتمل الحفل على فعاليات متنوعة تشمل الحفل الرسمي، بالإضافة لعروض للأطفال، وكذلك ألواناً شعبية وفلكلورية ومسابقات، بالإضافة للقصائد الشعرية وجوائز قيّمة للحضور.

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