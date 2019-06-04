شكرا لقرائتكم خبر عن «عز الأرض» في عيد الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يشرف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز احتفال الأهالي بعيد الفطر 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام (الصالة الخضراء) أول أيام عيد الفطر والفعاليات المصاحبة له التي تمتد لمدة أسبوع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن الجمهور الحاضر سيكون على موعد مع الهدايا في الصالة الرياضية الخضراء أول يوم العيد، مؤكدا انطلاقة الحفل عند الساعة السابعة مساء، بأوبريت وطني بعنوان «عز الأرض» من كلمات الشاعرين أحمد عبدالحق، وفيصل اليامي، وأداء الفنانين عايض، وعادل الخميس، ومحمد المشعل، وإخراج محمد القس، ومن ثم سيتخلله أداء العرضة السعودية.

وقال الخالدي إن فعاليات اليوم الأول ستتواصل بعرض للأكروبات الكوميدية، وعرض لمسرحية الأطفال (my little pony) إضافة الى الألعاب الكرنفالية الموجودة داخل حرم الصالة الرياضية الخضراء.

وأوضح الخالدي أن المنطقة الشرقية عرفت باحترافيتها في تنظيم الأحداث والمناسبات الجماهيرية، كما أن المنطقة سجلت نجاحا كبيرا في تنفيذ وإدارة موسم الشرقية ومهرجان التسوق الذي تعاونت فيه العديد من الجهات والإدارات بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا مواصلة المشوار من خلال الأداء العالي والاحترافية في تقديم المميز دائما.