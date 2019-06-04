شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الجوف تُطلق «سكاكا أول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف فعالية «سكاكا أول» ثالث أيام عيد الفطر بحي الضلع الأثري بمدينة سكاكا.

وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي أن إقامة هذه الفعالية تأتي بجوار حي الضلع الأثري لربط الأجيال بماضيها الجميل، والحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة بما يحاكي عيد زمان الذي عرف بمنطقة الجوف، من ناحية المأكولات والملابس التقليدية، والأغاني التي تؤدى في هذه المناسبة.

ولفت إلى أن للعيد في منطقة الجوف طعمه ومذاقه الخاص لذا فالأهالي يستعدون منذ وقت مبكر للاحتفال به، مبينا أن تقاليد المنطقة في العيد لا تختلف عن المتعارف عليه في سائر مناطق المملكة إلا أنها تتميز بخصوصية تنفرد بها عن بقية مناطق المملكة. فهناك ما يسمى بـ«العدا» وهو مظهر تتميز به منطقة الجوف حيث يقوم الصبية قبل العيد بيوم أو يومين بتجميع جذوع النخل اليابسة لتوقد فيها النار ويضعونها على شكل هرم لتتعامد النار بما يوفر الإضاءة الكافية لممارسة ألعابهم الليلية ويستمر هذا التقليد حتى اليوم الثاني للعيد. إضافة إلى أن هناك ما يسمى «ليلة الخضاب» أوالحناء وهو تقليد خاص بالفتيات والنساء الكبيرات في السن فرحة بالعيد وابتهاجاً بزينة العيد الخاصة من ملابس وغيرها.