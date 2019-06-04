شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد الديوان الملكي، في بيان أصدره أمس، أن اليوم (الثلاثاء) أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق ما ورده من المحكمة العليا.

وقال في البيان إن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء أمس (الإثنين) للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه، إذ شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا، تقرر أن يوم (الثلاثاء) أول يوم عيد الفطر المبارك.

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وحكومة وشعب المملكة والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، سائلة الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب.