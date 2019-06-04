شكرا لقرائتكم خبر عن «فُرجت»: إطلاق سراح 225 موقوفا.. وفواتير «التواصل الاجتماعية» مرفوضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت المديرية العامة للسجون أن خدمة «فرجت» ساهمت في إطلاق سراح 225 موقوفا خلال 3 أيام من إطلاق الخدمة على يد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، التي خصصت في إصدارها الأول للنزلاء الموقوفين في القضايا المالية -غير الجنائية- لقضية مالية واحدة عن كل سجين على ألا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمة النزلاء في جميع سجون المملكة.

وأوضحت السجون أنه يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة «فُرِجَت» من قِبَل فريق العمل -ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية- للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكم قضائي صادر من محاكم التنفيذ، وأضافت: «السداد لمستفيدي خدمة «فُرِجَت» من خلال منصة أبشر [email protected] فقط، ولا يتم التعامل مع الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع إطلاق الخدمة». وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تم سدادها 6.610.321 ريالا لعدد 225 موقوفا في: الحدود الشمالية 3، حائل 3، القصيم 13، الرياض 42، الجوف 2، تبوك 15، المدينة المنورة 7، مكة المكرمة 74، الباحة 1، عسير 11، جازان 8، الشرقية 44. وأوضحت المديرية العامة للسجون آلية الاستفادة من خدمة «فرجت» التي تتم عبر الدخول على منصة أبشر ثم إدخال اسم المستخدم والرقم السري المسجلين على منصة أبشر، قبل الدخول إلى قائمة خدماتي، واختيار خدمة أبشر، ثم اختيار المتعثر الذي ترغب في أداء الدين عنه من خلال المنطقة واللجنة والحالة الاجتماعية، والقيام بالسداد الإلكتروني عن المتعثر المدين بالاعتماد على رقم فاتورة السداد الخاص بكل سجين، ولا يشترط دفع مبلغ معين من المديونية ويمكن دفع من ريال حتى 100 ألف ريال، ليتم عقب ذلك عرض المبلغ المطلوب سداده عن كل مدين، ويتم خصم ما يسدده الأفراد عنه في خدمة «فرجت» عبر منصة أبشر.

وأكدت السجون أنه في حالة السداد للمبلغ الكامل يتم الإفراج عن السجين خلال وقت وجيز. وكانت بنوك محلية قد تفاعلت مع إطلاق «فرجت» وأسهم بنك الرياض في التسديد عن 11 موقوفا، فيما قدم بنك سامبا مبلغ ٥ ملايين ريال مساهمة في مبادرة «فرجت» لتسديد الالتزامات المالية بحق أكبر عدد من الموقوفين والسجناء وفك كربتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لقضاء فرحة العيد بين أسرهم وأهاليهم.