شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعث خادم الحرمين وولي العهد، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. فيما تلقى خادم الحرمين وولي العهد، اتصالات وبرقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد وجّه لهم الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب.



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