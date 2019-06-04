أمر ملكي‬⁩ : تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة...

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيُا بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة ‏⁧.

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