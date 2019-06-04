الملك وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، على التواصل مع قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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