«الشؤون الإسلامية» تحدد وقت صلاة عيد الفطر بمختلف أنحاء المملكة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بمختلف مناطق المملكة الـ13.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر أن وقت إقامة صلاة العيد، سيكون في مدينة الرياض تمام الساعة 5:18، وفي مكة المكرمة الساعة 5:57، وفي المدينة المنورة الساعة 5:46، وفي مدينة جدة 6:00، وفي مدينة الدمام الساعة 5:00، وفي مدينة نجران الساعة 5:47، وفي مدينة جازان الساعة 5:55، وفي مدينة أبها الساعة 5:55، وفي مدينة الباحة الساعة 5:53، وفي مدينة تبوك الساعة 5:56، وفي مدينة الجوف الساعة 5:38، وفي القصيم تقام الصلاة الساعة 5:31، وفي الحدود الشمالية الساعة 5:30، وفي حائل تقام الصلاة الساعة 5:37.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أعلن استكمال الوزارة كافة التجهيزات للجوامع ومصليات الأعياد بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب تكثيف الفرق الرقابية لمتابعة أعمال الشركات المعنية بالصيانة والتشغيل، والتأكيد على مديري الفروع بمتابعة أعمالها لضمان أن يؤدي المصلين صلاة العيد بأجواء إيمانية.