«مدني القصيم» يحذّر من خطورة استخدام وتداول الألعاب النارية

حذَّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، من خطورة استخدام وتداول الألعاب النارية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن استخدام البعض وخصوصًا الأطفال هذه الألعاب له مخاطرة الكبيرة، قد تصل إلى بتر بعض الأعضاء وتضرر العيون، أو حروق بالجسم وحدوث تشوهات، فضلًا عن إمكانية تسببها في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة أو المنازل أو الاستراحات.

وناشد العقيد أبا الخيل، أولياء الأمور، بضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، لاسيما أن أصنافًا كثيرة منها يتسم بقوة تفجيرية شديدة يجهلها مستخدموها، كما أنها عُرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية.

وأهاب، الآباء والأمهات، بالحرص على سلامة أبنائهم وعدم الاستهانة بتلك الألعاب، التي قد تتسبب في إفساد فرحتهم خلال أيام العيد، وعدم الانصياع لرغبات الأطفال في اقتنائها.