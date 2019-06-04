«الغذاء والدواء» تحذر من منتجات تجميل تسبب حروقًا وضيقًا في التنفس

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتجات التجميل مجهولة المصدر؛ كونها تتسبب في حروق للجليد وتساقط الشعر وضيق في التنفس.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال ظهور عرض جانبي ملازم لاستخدام منتج تجميل، بحيث يُحدث تأثيرًا غير مرغوب فيه، فيجب الإبلاغ عن ذلك، خاصة عند ظهور «احمرار بالجلد، أو حكة، أو حروق، أو تساقط للشعر، أو ضيق في التنفس».

ونصحت الهيئة بتفادي حدوث تلك الأعراض الجانبية، وذلك بتخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة مواد كيمائية لها، وتجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر، والشراء من مصادر بيع موثوقة، فضلًا عن التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها، وعدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى، واستخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة.

وشددت الهيئة على ضرورة الإبلاغ عن المنتجات مجهولة المصدر وعدم استخدامها؛ لتجنب الإصابة بالأمراض الناتجة عن أعراضها الجانبية.