4547 جامعا و2885 مصلى للعيد

واستعرض آل الشيخ أعداد الجوامع والمصليات التي سيقام بها صلاة العيد في مناطق المملكة الـ13 التي تم اعتمادها، إذ تبلغ في منطقة الرياض 1175 جامعا، و419 مصلّى، وفي منطقة مكة المكرمة 1163 جامعا، و369 مصلى، وفي منطقة المدينة المنورة 354 جامعا، و151 مصلى، وفي المنطقة الشرقية 591 جامعا، و53 مصلى، وفي منطقة القصيم 248 جامعا، و313 مصلى.
أما في منطقة عسير، فقد بلغ عدد الجوامع 354 جامعا، و151 مصلى، وفي منطقة حائل 206 جوامع، و72 مصلى، وفي منطقة الجوف 87 جامعا، و25 مصلى، وفي منطقة الحدود الشمالية 72 جامعا، و7 مصليات، وفي منطقة تبوك 173 جامعا، و48 مصلى، وفي منطقة الباحة 24 جامعا، و168 مصلى، وفي منطقة نجران 56 جامعا، و6 مصليات، وفي منطقة جازان 228 جامعا، و278 مصلى.
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