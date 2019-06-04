معاناة سجينة الأشهر الـ4 فرجت في 18 ساعة

جسدت خدمة «فُرجت» التي أطلقتها وزارة الداخلية صورة مشرفة وعكست قيم التآخي والتعاضد المتأصلة في المجتمع السعودي، تمثلت بحملة أطلقها المواطنون في موقع التواصل «تويتر» خلال الأيام الماضية، جرى خلالها إطلاق سراح مئات المعسرين وتسديد ديونهم، من بينهم سيدة من مكة المكرمة تم تسديد نحو 2 مليون ريال عنها، خلال 18 ساعة فقط من بدء تداول حالتها عبر تويتر أمس الأول، حيث تم الإفراج عنها في وقت مبكر من صباح الإثنين لتشهد العيد مع أبنائها. ‏كما استفاد من حملة فرجت عدد من المقيمين المعسرين منهم سجين يمني بمكة المكرمة سدد فاعلو الخير عنه مبلغ 29 ألف ريال خلال 3 ساعات.

وقت قياسي

لاقت خدمة «فُرجت» التي أطلقتها وزارة الداخلية في 24 رمضان ردود فعل إيجابية وتفاعلا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة خلال خمسة الأيام الأولى من إطلاقها وساهمت في الإفراج عن مئات المسجونين بقضايا مالية، حيث أعلن نظام أبشر عن الإفراج عن أكثر من 200 موقوف خلال أول 3 أيام فقط.

ولفتت وزارة الداخلية عبر حساب نظام «أبشر» في «تويتر» إلى إحدى الحالات التي شهدت تفاعلا من المواطنين بتسديد الدين البالغ 326,800.00 ريال من قبل فاعلي الخير، وسارعت الوزارة بالإفراج عن السجين في وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين من وقت سداد الفاتورة.

وأكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون المقدم الدكتور بندر الخرمي لـ«دوت الخليج» أن خدمة فرجت لا تشمل موقوفي الخدمات خارج السجن، وإنما تقتصر على المسجون في قضية مالية، وتشكل المواطنين والمقيمين من الجنسين، مبينا أن عدد المستفيدين من الخدمة حتى 28 رمضان بلغ 225 سجينا، والمبالغ المسددة 6 ملايين 610 آلاف و321 ريالا.

سوار إلكتروني

أضاف الخرمي أنه تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها تحسين جودة الحياة العامة، أطلقت وزارة الداخلية برنامج تطبيق العقوبات البديلة‬⁩ بالاستعانة بالسوار الإلكتروني، والذي سيمكن الموقوف أو السجين من ممارسة حياته بشكل طبيعي ضمن نطاق جغرافي محدد وفق أنظمة وزارة الداخلية، وأطلقت برنامجا آخر أطلق عليه اسم فرجت ومن خلاله يتمكن المواطنون والمقيمون من المساهمة في مساعدة سجناء الحقوق المالية من خلال التبرع لهم عبر منصة أبشر.

وتمنح الخدمة الفرصة للمواطن السعودي للمساهمة بالإفراج عن أحد المسجونين بقضايا مالية، وذلك عبر تحويل مبلغ من المال إلى الجهات المعنية، وتتم العملية إلكترونيا.

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حالة تم الإفراج عنها في وقت قياسي

‏المبلغ المتعثر:

‏326,800.00 ريال سعودي

‏تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في:

‏01 /06 /2019 الساعة «14:54»

‏تم الإفراج عن الموقوف في:

‏01 /6 /2019 الساعة «16:44»