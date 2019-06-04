ألعاب إلكترونية وTele Match في عيد الرياض

روح المنافسة
جهزت الأمانة الخيمة بجميع الأجهزة والشاشات وأماكن الجلوس، استعدادا لاستقبال المتسابقين الذين سيتنافسون على عدد من الألعاب الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل الألعاب القتالية وسباقات السيارات وكرة القدم، إذ ستنطلق المنافسة من الـ4 عصرا وحتى الـ11 مساء.
ورصدت أمانة منطقة الرياض جوائز للمتسابقين الفائزين في الألعاب الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الشباب، وتحفيزهم على اكتساب المهارات وتطويرها في المجالات التقنية، إضافة إلى إسهام تلك الألعاب في تنمية القدرات الفكرية والذكاء وسرعة الاستجابة لدى الشباب المشاركين.
إقبال جماهيري
أعلنت الأمانة تنظيمها في ساحة العروض والاحتفالات بالدوح مسابقات «تيلي ماتش السعودي» الرياضية، ويقدم المسابقات الكابتن السعودي صالح العريض، على مدى 3 أيام من الـ7.15 مساء وحتى الـ12 ليلا، وستشهد المنافسة تحديات متعددة تتسابق خلالها الفرق وسط أجواء حافلة بالإثارة والحماس، سعيا إلى بلوغ خط النهاية أولا، وتحقيق الانتصار.
ومن المتوقع أن تشهد ساحة الدوح إقبالا جماهيريا كبيرا لما تحظى به مسابقات «تيلي ماتش» الشهيرة من متابعة واهتمام، سواء من فئة الشباب أو العائلات.
وتأتي فعالية مسابقة الألعاب الإلكترونية ضمن 220 فعالية تنظمها أمانة منطقة الرياض في 30 موقعا.
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