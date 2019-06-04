عنك توزع زكاة المال على 255 أسرة

وزّعت جمعية «عنك» الخيرية للخدمات الاجتماعية زكاة المال على مستحقيها من المستفيدين لعام 1440 في رمضان، وذلك ضمن خدماتها الخيرية لخدمة وإعانة مستفيديها. وأوضح المشرف العام على قسم المستفيدين مطلق المهشوري، أن الجمعية بدأت البرنامج خلال تكوين لجنة لتوزيع زكاة المال بإشراف خدمات المستفيدين وعدد من أعضاء الجمعية، مبينا أن الزكاة وزعت على 255 أسرة من الأسر المستفيدة والمحتاجة التي ترعاها الجمعية، شملت: الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات والعوانس، وقد تم تحويل المبالغ حسب عدد أفراد كل أسرة، وذلك بعد دراستها من القسم المختص، وتحديد نصيب كل فرد من الأسر.



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