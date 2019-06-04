‏قافلة أبناء الشهداء توزع 20 ألف وجبة صدقة

وزعت قافلة أبناء الشهداء أكثر من 20 ألف وجبة صدقة عن شهداء الواجب في شهر رمضان لعام 1440. وشكر رئيس اللجنة المنظمة للفعالية فهد السمحان كافة الجهات المشاركة والإعلامية واللجان العاملة والفرق التطوعية على دورها في إنجاح هذه الفعالية وتحقيق أهدافها الاجتماعية. وقال السمحان إن الفعالية جسدت حب الشعب لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، مشيرا إلى أنه تم استضافة أبناء أبطالنا ⁧‫شهداء الواجب‬⁩ من القطاعات العسكرية، ومن مختلف مناطق المملكة لرسم البسمة على وجوههم، واستمرت طيلة شهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك.



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