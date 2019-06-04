الصحة تفحص 6 ملايين طالب وطالبة في 3 سنوات

تعتزم وزارة الصحة إجراء الفحص الاستكشافي لنحو 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، يمثلون نحو 25% من إجمالي سكان المملكة خلال 3 سنوات، بحيث يخضع الطالب للفحص 4 مرات منذ دخوله المدرسة.

وبحسب وثيقة حديثة، فإن الوزارة أعدت خطة خلال برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات التعليم العام، تهدف إلى إجراء الفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي، وطلاب الصف الأول المتوسط، وطلاب الصف الأول الثانوي، بحيث يتم الكشف على جميع الطلاب بجميع الفصول في مدة 3 سنوات، ويخضع الطالب للفحص 4 مرات منذ دخوله المدرسة وحتى إكمال المرحلة الثانوية، بهدف تعزيز الحالة الصحية لطلاب وطالبات المدارس خلال التدخلات الصحية المبكرة.

ولفتت وزارة الصحة -في سياق الوثيقة- إلى أنه تبين من مسح المعلومات الصحية في المملكة 2013، وجود نسبة كبيرة من الحالات غير المكتشفة وغير المشخصة، إذ يمثل الطلاب شريحة كبيرة من السكان تصل إلى 25%.

أهداف البرنامج

1- التقصي عن التاريخ المرضي خاصة الأمراض المزمنة والإعاقات

2 - استكمال التطعيمات والإجراءات الوقائية المعتمدة

3 - الكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن والنحافة

٤-الكشف المبكر عن تسوس الأسنان

5 - فحص حدة النظر

6- الكشف المبكر عن الاكتئاب

7- كشف اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه

8- الكشف المبكر عن اعوجاج السلسة الفقارية

9- فحص السمع

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10- الكشف المبكر عن صعوبات التعلم

11- فحص الطلاب للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية

طلاب التعليم العام - 1440

-الطالبات 3،043،875

-الطلاب 2،937،844

- المجموع الكلي 5.986،414

- طالبات التعليم الحكومي 2645139

- طلاب التعليم الحكومي 2424831

- الطالبات الملتحقات بالتعليم الأهلي 225363

- الطلاب الملتحقون بالتعليم الأهلي 333817

- الطالبات في التعليم الأجنبي 173373

- الطلاب في التعليم الأجنبي 154011