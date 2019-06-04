621 موقعا تضخ مياه صرف صحي وصناعي في البحر

كشف مصدر لـ«دوت الخليج»، أن إجمالي المواقع المخالفة لمصبات تصريف مياه الصرف الصحي أو صرف صناعي غير معالج إلى مياه البحر الأحمر مباشرة، التي رصدت من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على سواحل المملكة الغربية والشرقية خلال العام الماضي، نحو 621 مصبا.

مصبات الساحل الغربي

قال المصدر، إن «عدد المصبات المرصودة على الساحل الغربي 448 بنسبة 72.1 %، جاءت النسبة الأعلى منها لمصبات تابعة للمنتجعات بـ114 مصبا بنسبة 25.5 % من إجمالي المصبات المخالفة على البحر الأحمر، تلتها مصبات المنشآت الحكومية بـ92 مصبا بنسبة 20.5 %، ثم المنشآت الخاصة بـ82 مصبا بنسبة 18.3 %، و73 مصب قنوات تصريف مباشر على الأودية المؤدية إلى البحر بنسبة 16.3 %.

وأضاف أن «المصبات المخالفة لمرافق خدمية بلغت 70 مصبا بنسبة 15.6ا%، والمصبات مجهولة المصدر بلغت 17 بنسبة 3.8 %، فيما بلغت المصبات المرصودة في المنطقة الشمالية 169، و151 بمنطقة مكة، ومنطقة المدينة المنورة 72، و34 في منطقة جازان، أما المنطقة الجنوبية 22».

مصبات الساحل الشرقي

أوضح المصدر، أن "المصبات المرصودة على الساحل الشرقي بلغت العام الماضي 173 مصبا بنسبة 27.9 %، صنفتها الهيئة بـ85 مصبا لمنشآت ومرافق حكومية بنسبة 49.1 % من المصبات المخالفة على الساحل الشرقي، و62 مصبا مجهولة المصدر بنسبة 35.8 %، والمرافق الخاصة والسياحية بلغت 26 مصبا بنسبة 15.1 %.

تلوث للكائنات البحرية

قال المتخصص في العلوم البيئية والباحث في الطب التكميلي الدكتور ماجد محمد أبوعشي، لـ«دوت الخليج» إن «تأثير مياه الصرف الصحي على البيئة البحرية متعدد، حيث تتميز البيئة البحرية بالحساسية الفائقة للملوثات، وبالتالي فإن وصول مياه الصرف الصحي بما تحمله من ملوثات عضوية وكيميائية مختلفة عبر مصبات إلى البيئة البحرية ينتج عنه تلوث للكائنات البحرية، ومن ثم تتراكم هذه الملوثات في أجسام الأسماك والقشريات، ويؤدي كذلك إلى هجرة هذه الكائنات من المنطقة التي يقع فيها التلوث».

وأضاف أن «تصريف مياه الصرف الصحي على البحار يؤدي إلى تغير في درجات الحرارة المائية في مناطق التصريف، مما يتسبب في قتل الكائنات البحرية والنباتات البحرية والمرجان».

مناطق جرداء

أوضح أبوعشي، أن «المناطق التي تتعرض للتلوث سواء بمياه صرف صحي أو مياه صرف صناعي، أو بانسكابات نفطية إذا لم يتم معالجتها ستصبح مناطق جرداء خالية من الكائنات البحرية، وبتالي تعتبر فقدا لمورد اقتصادي وبيئي هام، خصوصا وأن بيئة البحر الأحمر تمتاز بتنوع الكائنات البحرية وجمال المرجان، والمناطق التي يمكن تخصيصها للغوص».

وأكد أن «المحافظة على البيئة البحرية وبيئة شواطئنا الجميلة أمر حتمي يجب أن يؤخذ بجدية، خصوصاً وأن الموارد الغذائية من الأسماك والكائنات البحرية، أحد اهتمامات الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي أو الصناعي يؤدي إلى هدم الجهود المبذولة على المحافظة على البيئة البحرية، وزيادة الثروة السمكية»، داعيا إلى التوسع في إنشاء محطات معالجة المياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في الزراعة المقيدة وغير المقيدة.

* المصبات المخالفة المرصودة عام 2018:

621 على سواحل المملكة الغربية والشرقية

448 الساحل الغربي

173 الساحل الشرقي

* تصنيف المصبات على الساحل الغربي

114 المنتجعات

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92 المنشآت الحكومية

82 المنشآت الخاصة

73 قنوات تصريف مباشر على الأودية

70 مرافق خدمية

17 مصبا مجهولة المصدر

* تصنيف المصبات على الساحل الشرقي

85 المنشآت والمرافق الحكومية

26 المرافق الخاصة والسياحية

62 مصبا مجهولة المصدر

* المصبات المخالفة بمناطق المملكة

173 المنطقة الشرقية

169 المنطقة الشمالية

151 منطقة مكة المكرمة

72 منطقة المدينة المنورة

34 منطقة جازان

22 المنطقة الجنوبية