جهود ولي العهد حافز لشباب دوت الخليج

الجهود التي يبذلها ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لخدمة هذا دوت الخليج حافز كبير لشباب وفتيات هذه البلاد المباركة، للعمل بكل جهد وعطاء لتحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، التي يتطلع إليها الجميع لنماء هذا دوت الخليج المعطاء وعلى أيدي أبنائه.

إن المتغيرات التي قدمها الأمير محمد بن سلمان، منذ توليه ولاية العهد، انعكست من خلالها روح التجديد والهمة والسرعة في الإنجاز، والرغبة الملحة في تأسيس مرحلة مستقبلية للوطن وفي كافة قطاعاته الاقتصادية والعسكرية والتنموية.

أمير منطقة القصيم

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود

فترة قصيرة وإنجازات كبيرة

التفوق والمكانة المرموقة اللذان تشهدهما بلادنا الحبيبة يعكسان الصفات القيادية والهمة العالية التي يتصف بها ولي العهد، ومرور عامين يعد قياسا بأعمار الدول والتنمية فترة قصيرة جدا، إلا أن حجم المنجزات التي تحققت في عهد الأمير محمد بن سلمان كبيرة، وهذا يؤكد ما يتمتع به رجل التحديات من ثقة وهمة عالية في مرحلة مهمة من مراحل التقدم والنمو، بدأت تتضح معالمها في وطننا الحبيب، تحت قيادة والدنا وقائد نهضتنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

نائب أمير منطقة القصيم

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الأمير فهد بن تركي بن فيصل

نهج سياسي رشيد

ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة عزيزة على قلوب كل السعوديين لما تحمله من معاني الولاء لقيادتنا الحكيمة والانتماء لمملكتنا الحبيبة، فالمملكة تسير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وفق نهج سياسي رشيد، ورؤى مستقبلية حكيمة، أساسها اتخاذ القرارات المتّزنة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كواحدة من أكثر دول العالم استقرارا ونموّا وازدهارا.

وتأتي ذكرى بيعة ولي العهد في ظل عدد كبير من الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة، والتي كان له دور كبير فيها، وفي طليعتها إطلاق رؤية المملكة 2030 بما تحمله من مبادرات ومشاريع نوعية رائدة.

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران

عبدالسلام بن عبدالله الدريبي