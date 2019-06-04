خيمة العيد إحدى مفاجآت الموسم لترسيخ ترابط الجيران

وسط فعاليات كثيرة ومنوعة يشهدها «موسم العيد» الذي ينطلق هذا العام -للمرة الأولى- بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء المملكة، تحت مظلة «مواسم السعودية »، تتربع «خيمة العيد» على قمة هذه الفعاليات، لما تحويه من أنشطة وبرامج، تضفي أجواءً خاصة على جميع الحاضرين فيها. وتهدف خيمة العيد إلى تعزيز أواصر المحبة والعادات الاجتماعية المميزة، إذ تتفاعل الأسر والمجتمع عبر الالتقاء في الخيمة، بجوار مصلى العيد، لتبادل التهاني بين أهالي الحيّ، ويتم فيها توزيع الهدايا للأطفال، وتتبادل خلالها الأُسر تقديم أطباق الحلوى والفطور فيما بينها. وتنطلق الخيمة هذا العام رافعة شعار «اللمة والمحبة»، والذي يلخّص الهدف الرئيسي من إنشائها. وتهدف الخيمة إلى تجميع الأسر والأفراد في مكان واحد، للمعايدة على بعضهم، وتناول الإفطار في أول أيام العيد في أجواء من الفرح.



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