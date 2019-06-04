الملك وولي العهد يتبادلان تهاني عيد الفطر مع قادة الدول الإسلامية



بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. في غضون ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

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