عاجل-أمر ملكي‬⁩ : تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة ‏⁧‫

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. وفيما يلي نص الأمر الملكي: بعون الله نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. Advertisements أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخيال يرفع الشكر لخادم الحرمين رفع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عبدالعزيز بن عبدالله الخيال بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان. وسأل المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في ما يرقى إلى تحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكداً أن حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وأنظمة المملكة المرعية.



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