

الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع المدير العام للهيئة

وقال المهندس السالم: "باسمي وباسم منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أرفع لمقامكم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا ترفل في ثوب العزة والقوة والشموخ، وأن يديم على الشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

// انتهى //

01:23ت م

0172



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم أسمى التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال المهندس السالم: "باسمي وباسم منسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أرفع لمقامكم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا ترفل في ثوب العزة والقوة والشموخ، وأن يديم على الشعب السعودي الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".// انتهى //01:23ت م0172

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المدير العام لـ "مدن" يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.