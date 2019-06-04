السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل الدكتور السند الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية وهي في خير حال، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.

// انتهى //

00:59ت م

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الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل الدكتور السند الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية وهي في خير حال، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //00:59ت م0170

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