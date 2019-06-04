السعودية اليوم / بلدية خيبر تقيم احتفالات عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 29 رمضان 1440 هـ الموافق03 يونيو 2019 م واس

تقيم بلدية محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة في أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ احتفالات العيد بعنوان "فرحة عيد", وذلك بالحديقة المركزية بالمحافظة.

ودعا رئيس بلدية محافظة خيبر سعد بن محمد العنزي الأهالي والمقيمين والزوار لحضور الاحتفال الذي يتضمن فعاليات متنوعة، منها العرضة

وأوضح العنزي أن الفعاليات التي ستقام خلال العيد ستواكب جميع شرائح المجتمع، حيث كثفت البلدية جهودها من وقت مبكر لتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية، كما خصصت البلدية فريقا لمتابعة نظافة الأحياء والطرق والشوارع والميادين في المحافظة والقرى التابعة لها إلى جانب وضع العديد من لوحات التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنياً من الجميع الاستمتاع باحتفالية عيد الفطر المبارك والفعاليات المصاحبة لها.

// انتهى //

00:56ت م

0169



المدينة المنورة 29 رمضان 1440 هـ الموافق03 يونيو 2019 م واستقيم بلدية محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة في أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ احتفالات العيد بعنوان "فرحة عيد", وذلك بالحديقة المركزية بالمحافظة.ودعا رئيس بلدية محافظة خيبر سعد بن محمد العنزي الأهالي والمقيمين والزوار لحضور الاحتفال الذي يتضمن فعاليات متنوعة، منها العرضة السعودية ومسابقات ترفيهية متنوعة وبرامج للأطفال والأسرة، حيث ستسهم الفعاليات - بإذن الله - في تعميق الحس الوطني وتجمع شرائح المجتمع كافة في هذه الاحتفالات التي تقام والمواطن ينعم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله - من خدمات تهدف إلى راحة المواطن.وأوضح العنزي أن الفعاليات التي ستقام خلال العيد ستواكب جميع شرائح المجتمع، حيث كثفت البلدية جهودها من وقت مبكر لتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية، كما خصصت البلدية فريقا لمتابعة نظافة الأحياء والطرق والشوارع والميادين في المحافظة والقرى التابعة لها إلى جانب وضع العديد من لوحات التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنياً من الجميع الاستمتاع باحتفالية عيد الفطر المبارك والفعاليات المصاحبة لها.// انتهى //00:56ت م0169

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية خيبر تقيم احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.