السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل المهنّئين بعيد الفطر المبارك

جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعد صلاة مغرب يوم غدٍ الثلاثاء، المهنّئين بعيد الفطر المبارك وذلك في منزل سموه بحي البساتين بجدة. // انتهى // 00:42ت م 0163





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