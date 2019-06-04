السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك



جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين : "يطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم - حفظكم الله - أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مقامكم الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وعلى هذه البلاد بمزيدٍ من التقدم والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة".

وفي برقية لولي العهد الأمين, قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة : "يطيب لي أن أرفع لسموكم الكريم - حفظكم الله - أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله لسموكم الكريم المزيد من التقدم والازدهار وأن يعيده على بلادنا الغالية باليُمن والبركات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".

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جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين : "يطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم - حفظكم الله - أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مقامكم الكريم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية، وعلى هذه البلاد بمزيدٍ من التقدم والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة".وفي برقية لولي العهد الأمين, قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة : "يطيب لي أن أرفع لسموكم الكريم - حفظكم الله - أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله لسموكم الكريم المزيد من التقدم والازدهار وأن يعيده على بلادنا الغالية باليُمن والبركات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".// انتهى //00:41ت م0161

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