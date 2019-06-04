السعودية اليوم / سمو وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني كافة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة، ويديم عليها ما تنعم به من أمن ورخاء واستقرار.

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