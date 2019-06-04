انت الان تتابع تفاصيل خبر دول عربية تعلن الثلاثاء عيد الفطر.. ودول أخرى الأربعاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 4 يونيو 2019 12:51 صباحاً - أعلنت عدو دول عربية وإسلامية مساء الاثنين، ثبوت رؤية هلال شوال، مؤكداً أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت دول أخرى عدم ثبوت الرؤية.

وأكدت كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين والوقف السني في العراق والصومال واليمن ولبنان، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبها أعلنت كل من الأردن والمغرب، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء.

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كما أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية محمد حسين، تعذر رؤية هلال شوال ليكون يوم الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

مصر أيضاً وعلى لسان دار الإفتاء، ذكرت أنه تعذر رؤية هلال شوال ليكون بذلك العيد يوم الأربعاء.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء 4 يونيو 2019، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.