شكرا لقرائتكم الخيال يرفع الشكر للملك سلمان على تعيينه نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-04 الخيال يرفع الشكر للملك سلمان على تعيينه نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements رفع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان.

وسأل المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في ما يرقى إلى تحقيق رؤى خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكداً معاليه أن حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وأنظمة المملكة المرعية.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.









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