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طقس غير مستقر أول أيام عيد الفطر .. غبار وأمطار رعدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض، فيما تمتد الحالة إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.
وتابعت الأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل.
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