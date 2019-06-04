الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء تنشر البهجة في موسم العيد

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن “موسم العيد” عن اكتمال كافة الاستعدادات لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة عبر نشر أضواء وألوان الفرح وإطلاقها في سماء وطرقات “هذا العيد” عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية “موسم العيد” الذي ينطلق لأول مرة في المملكة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف مناطق المملكة، تحت مظلة “مواسم السعودية”.

وكشف “موسم العيد” مؤخرًا عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل وعبر موقع “مواسم السعودية” الإلكتروني، عن الهوية الرسمية التي بدأت تنتشر تباعًا في كافة شوارع مدن المملكة وميادينها مع قرب انطلاق “موسم العيد” الذي يهدف إلى إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.

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وستكسو حلّة العيد الشوارع الرئيسية، والميادين، والحدائق العامة المقررة كمدن للعيد، ومقرات الاحتفالات الرسمية، ومواقع الفعاليات والعروض المتنوعة، والتي ستتزين بالأضواء المتناسقة مع ألوان هوية العيد.

كما تم تحديد المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام عيد الفطر المبارك، إذ تم إعلان إستاد الملك فهد كمقرٍّ للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومنتزه الردف في الطائف، وغيرها.

كما تم مؤخرًا تدشين تطبيق “موسم العيد” على الأجهزة الذكية، وأصبح بإمكان الجميع- وبكل يسر وسهولة- استعراض كافة الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة.