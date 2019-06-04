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جدة تستضيف نزال نجوم WWE الجمعة المقبل بحضور 50 نجمًا
متابعات الخليج 365 - واس
تستضيف الهيئة العامة للرياضة عرض WWE Super ShowDown الذي سيشهد نزالا يقام لأول مرة يجمع بين جولدبيرج وأندرتيكر، إضافة إلى ذلك يقام نزال بين تريبل اتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجمًا.
ويخوض نجوم WWE استعداداتهم الأخيرة قبل الحدث المرتقب الذي يقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو في تمام الساعة 9 مساءً، وتتوفر تذاكر العرض على الموقع www.sharek.sa .
وسيعقد مؤتمر صحفي للمصارعين للحديث عن منافسات WWE في فندق غاليريا من إيلاف في جدة يوم الخميس المقبل الساعة 1 ظهرا قبل انطلاق عرض WWE Super ShowDown في جدة، إذ يتخلل المؤتمر مقابلة أشهر نجوم WWE وإجراء حوارات ومقابلات صحفية، بحضور تربل اتش وكوفي كينغستون وسيث رولينز ومصطفى علي.
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