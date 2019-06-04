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2019-06-04 اليوم أول أيام عيد الفطر في 16 دولة متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الهئيات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في العديد من الدول العربية والإٍسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم, أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر و اليمن ولبنان والعراق وتركيا والجزائر والصومال وجزر القمر وجيبوتي وفرنسا روسيا و النمسا والولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أعلن في كل من الأردن وفلسطين ومصر وسوريا وليبيا والسودان وتونس و إندونيسيا و ماليزيا وأستراليا أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.









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