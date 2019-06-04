جرذان في مصلى العيد بتبوك والأمانة تتدخل بالبذور المميتة والتعقيم

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تفاعلت أمانة تبوك مع مقطع فيديو متداول يبين عددًا كبيرًا من “الجرذان” في مصلى العيد الكبير بتبوك، قبل أن يتم الصلاة فيه اليوم الثلاثاء.

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ووقفت الشركة المتخصصة على الموقع، حيث تبين أن التربة مليئة بالرطوبة، ويوجد “مزروع” ساهم في وجود الجرذان، حيث تم تعقيم المنطقة بالكامل وإقفال الفتحات التي تسببت فيها الجرذان ورمي بذور مميتة لها.