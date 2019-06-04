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توقف الحركة المرورية في شوارع محايل ليلة العيد والأمن يتدخل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
شهدت محافظة محايل عسير مع حلول عيد الفطر المبارك حركة شرائية مكثفة في المراكز التجارية.
وقال عدد من مرتادي الأسواق والمحلات التجارية: إن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة متواصلة في الأيام الماضية تسبب في إغلاق المحلات والمراكز التجارية؛ ما جعل معظم المولات التجارية تفتح أبوابها على مدار 24 ساعة؛ وذلك لتحقيق طلبات ورغبات الأهالي.
ولفتوا إلى أن ارتفاع أعداد مستخدمي المركبات داخل البلد وعلى الحزام الدائري تسبب في توقف الحركة المرورية، لتتدخل الدوريات الأمنية والمرورية بالانتشار داخل البلد بتنظيم الحركة وفك الاختناقات والتي حدثت في بعض الطريق المؤدية من وإلى الأسواق، متوقعين استمرار الحركة الشرائية إلى صباح اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
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