انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير خارجية قطر: دول الحصار تعتبر كل من يخالفها "إرهابياً" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 11:53 مساءً - أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعداد بلاده لبحث الأزمة الخليجية مع "دول الحصار"، التي وصفها بأنها تعتبر كل من يخالفها "إرهابياً".

وقال وزير خارجية قطر، في حديث لـ"التلفزيون العربي"، الاثنين: إن "دول الحصار لم تأخذ بعين الاعتبار يدنا الممدودة للحوار والوساطة الكويتية".

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعداد قطر لـ"بحث كل الأمور مع جيراننا لأن الأزمة (الخليجية) أصبحت تؤثر على الأمن الإقليمي".

وأشار إلى أن "المبادرة الكويتية لم تنته، وأمير الكويت لم يدّخر أي جهد لرأب الصدع"، مستطرداً بالقول: "للأسف كل من يختلف مع دول الحصار يوصف بالإرهابي".

الوزير القطري، في معرض حديثه عن دور مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة الخليجية، بيَّن أن هذا المجلس "هو إطار تعاوني وليس إطاراً لإملاءات دكتاتورية"، ورغم هذا فإن "دولة قطر مستعدة لفتح كل الملفات والجلوس على طاولة التفاوض".

ونبه إلى ما أصاب المجتمع الخليجي من جراء الحصار، إذ شدد على أنه ألحق "ضرراً كبيراً بالنسيج الاجتماعي للخليج"، وذكر أن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح قطر بشأن "التمييز العنصري" ضد الإمارات.

ومنذ يونيو 2017 فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة التي تقول إن الهدف هو التأثير على قرارها السيادي.

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من جهة أخرى قال وزير خارجية قطر: "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وأضاف: "شاركنا في قمم مكة وعياً بمخاطر المرحلة التي نمر بها"، مضيفاً في حديثه حول الاتهامات الموجهة لإيران وأنها وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة: "لا نستطيع اختزال كل مشاكل العالم العربي في إيران".

وشاركت قطر في قمم مكة الثلاث (العربية، والخليجية، والإسلامية)، يومي الخميس والجمعة الماضيَين، بوفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس الوزراء وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وقال رئيس الوزراء القطري إن مشاركته في أعمال قمم مكة الثلاث تأتي انطلاقاً من دعم بلاده للعمل العربي والإسلامي المشترك.

ويوم الأحد كشف وزير الخارجية القطري أن بيانَي القمتين، الخليجية والعربية، كانا جاهزين مسبقاً ولم يتم التشاور حولهما.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريح صحفي، أن قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية؛ لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة.

وقال: "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، وكنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".