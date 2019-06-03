شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيات متنوعة بالرياض احتفالاً بعيد الفطر والان مع التفاصيل

تنظم أمانة منطقة الرياض مسرحيّات متنوعة في مواقع مختلفة بمدينة الرياض، تتضمن مسرحيّات للأطفال والرجال والنساء والصم والمكفوفين، وستُعرض على مدى ثلاثة أيام في إطار فعاليات موسم عيد الفطر المبارك.

وستحتضن جامعة الأمير سلطان المسرحية الرجالية "الهاربون" ، فيما تُعرض المسرحية البحرينية النسائية "موت نرسيس" في مدرسة دار العلوم، فيما سيشهد مركز الملك سلمان الاجتماعي إقامة مسرحيتين، الأولى مسرحية "المصرقعة" النسائية، والثانية مسرحية "براعم نت" المخصصة للأطفال، وستقام في مركز الملك عبد العزيز التاريخي مسرحية "لو" الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، وتستضيف قاعة المؤسسة العامة للحبوب مسرحية الأسرة بين الماضي والحاضر والمستقبل المخصصة لذوي الإعاقة السمعية.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بالنشاط المسرحي بوصفه أحد أبرز الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الإمتاعي المنسجم مع طبيعة مراسم الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، ولما يحظى به المسرح من اهتمام من قبل سكّان مدينة الرياض وزوارها.