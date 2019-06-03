إفتاء مصر تؤكدها للمرة الثانية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - القاهرة

أعاد مفتي الجمهورية المصرية التأكيد على أن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المعظم وبعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

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وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت مساء الاثنين، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان من سنة 1440 للهجرة، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وبعدها تم استطلاع هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء، ليعيد المفتي التأكيد على أن غدًا المتمم لرمضان.

وكانت المملكة والإمارات أعلنتا في وقت سابق أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.