ارتفاع جنوني في صالونات الحلاقة بحفر الباطن والحجز بـ50 ريالًا والذقن بـ40!

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت صالونات الحلاقة قبل عيد الفطر إقبالًا كبيرًا من الزبائن، حيث تسبب الازدحام في رفع الأسعار أكثر من 100% الأمر الذي أدى إلى تذمر واستياء المواطنين.

وانتقد فهد العنزي موجة ارتفاع الأسعار في كثير من الصالونات في ظل عدم وجود الرقابة، حيث انتهج حلاقون أسلوب الحجز المسبوق بقيمة ٥٠ ريالًا.

من جهته، قال علي الشمري: إن صالونات الحلاقة لا تعترف هذه الأيام بتسعيرة محددة، وفي ليلة العيد تصل حلاقة الذقن فقط من 30 ريالًا إلى 40 ريالًا، فيما تصل الحلاقة مع الشمع والصبغ والسنفرة إلى ٢٠٠ ريال.

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أما محمد المطيري فأبدى تعجبه من دخوله أحد الصالونات حيث قال له الحلاق: إنه لا يوجد وقت للحلاقة وطلب منه التواصل معه عبر الهاتف لحجز موعد مناسب، وتفاجأ عند الاتصال به بطلب مبلغ 50 ريالًا للحجز.

وتواصلت “متابعات الخليج 365” مع أحد المسؤولين بفرع وزارة التجارة بحفر الباطن، والذي أوضح أن دور التجارة هو استقبال البلاغات في ارتفاع الأسعار، ولم تسجل الوزارة أي بلاغ.

ودعا عبر “متابعات الخليج 365” الأهالي إلى تقديم بلاغ عبر الرقم 1900، وسيتم المباشرة فورًا.

من جانب آخر، أغلقت أمانة حفر الباطن 4 صالونات حلاقة؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.