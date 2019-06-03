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2019-06-03 مصر تستطلع هلال شوال ثانيةً عقب صلاة العشاء متابعات الخليج 365 - القاهرة Advertisements أفادت مصادر لقناة سي بي سي المصرية بأنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء اليوم الاثنين. وجاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية المصرية مساء اليوم الاثنين أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان 1440 هجرية، وأن بعد غد الأربعاء غرة شهر شوال.









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