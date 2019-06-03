- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم لقطات جوية تصور الكثافة البشرية بالمسجد الحرام في ليلة ختم القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لقطات جوية تصور الكثافة البشرية بالمسجد الحرام في ليلة ختم القرآن
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
بيّنت لقطات جوية الكثافة البشرية بالمسجد الحرام في ليلة ختم القرآن يوم أمس الأحد.
وأدى أكثر من 2.5 مليون زائر ومعتمر صلاة العشاء والتراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، كما شهدوا ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وبعد الانتهاء من ختم القرآن الكريم شهد المسجد الحرام هطول أمطار متوسطة ابتهج بها المصلون ولطفت الأجواء في مشهد جميل، حيث وثق عددٌ من قاصدي البيت الحرام الأجواء الماطرة والمشهد المهيب بكاميرات جوالاتهم؛ لتبقى ذكرى من هذه الأرض الطاهرة المباركة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات جوية تصور الكثافة البشرية بالمسجد الحرام في ليلة ختم القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.