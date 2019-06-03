2019-06-03

طقس حار مع رطوبة أول أيام عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم غد الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم الأرصاد: إن صباح العيد يشهد ارتفاعًا نسبيًّا للرطوبة في المناطق الساحلية وكذلك ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة.

وتابع أن مركز التواصل الرقمي بالهيئة سيصدر نشرة خاصة لحالة الطقس صباح عيد الفطر المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا في بيان قبل قليل أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.