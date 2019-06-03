شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا للتهنئة بعيد الفطر من ملك البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 الملك سلمان يتلقى اتصالًا للتهنئة بعيد الفطر من ملك البحرين متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.









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