بالصور: سعودية تفوز بسيارة 2019 في خيمة رمضانية بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

فازت السعودية فهدة نوار البقمي بالجائزة السنوية الكبرى لفندق الطائف “انتركونتننتال”، وهي عبارة عن سيارة “أم جي 360 موديل 2019”.



وأجري السحب على الجوائز داخل الخيمة الرمضانية، بحضور وإشراف مدير عام فندق الطائف انتركونتننتال سالم بن أحمد البارقي ومديري إدارات الفندق والشركات الراعية وعدد كبير من الإعلاميين والضيوف.



وسحب البارقي الكوبون الفائز من بين أكثر من 10 آلاف كوبون، هي لمجموعة من المواطنين والمقيمين والزوار الذين تناولوا طعام الإفطار خلال أيام شهر رمضان المبارك بالخيمة الرمضانية، إضافة إلى السحب على طقم ذهب وكان من نصيب سجى الحارثي، وكذلك جوالي هواوي واي لكل من نورة الأزوري وهيا عبدالله، إضافة للسحب على إقامة ليلتين لشخصين بفنادق انتركونتننتال داخل المملكة وخارجها لـ ١٥ فائزاً وفائزة .

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وقال البارقي ن السحب جرى على جائزة الخيمة الرمضانية، وهي الجائزة السنوية الكبرى التي اشتهر بها الفندق خلال الأعوام الماضية.

يذكر أن فندق الطائف انتركونتننتال قد نظم إقامة الخيمة الرمضانية لهذا العام وسط حضور عدد كبير من الزوار وأهالي الطائف ونزلاء الفندق وتشتمل الخيمة الرمضانية على أشهى المأكولات العالمية والمحلية وسط أجواء رمضان العائلية من وجبة الإفطار داخل الخيمة كما أعلن الفندق في وقت سابق عن هذه الجوائز القيمة والسحب على سيارة حديثة وإقامات مجانية في أرقى الفنادق والعديد من الهدايا وقد حدد السحب على هذه الجوائز في هذا اليوم من أيام الشهر الكريم .



وشارك في السحب مساعد مدير الفندق، توفيق النقاش ومدير العلاقات العامة مشعل الثبيتي.

وعبرت البقمي عن سعادتها بهذا الفوز، مشيرة إلى أنها من زوار الخيمة الرمضانية بالفندق كل عام وقد زارت هذه الخيمة خمس مرات خلال هذا العام وشاركت في السحب على الكوبونات.



وأضافت: “كانت الخيمة الرمضانية من أفضل المواقع التي نرتادها في الطائف من حيث التنظيم والمكان المميز إضافة إلى ما يقدم من مأكولات محلية وعالمية.قدم برنامج السحب الزميل الإعلامي، عطا الله الجعيد مدير مكتب صحيفة مكة بالطائف.